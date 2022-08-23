لمواجهة الحر.. هندى يستعين بالأشجار الصغيرة فوق التوك توك

جدة - نرمين السيد - وبسبب معاناة السائقين وركاب التوك توك من الحرارة الشديدة فى فصل الصيف، بسبب عملهم طوال النهار والتجول فى الشوارع، بدأ "ماهيندرا كومار" البحث عن وسائل للحماية فى نهار الصيف. ولجأ السائق الهندى إلى الاستعانة بأشجار صغيرة وشتلات لحمايته هو وركابه من الشمس فى الصيف. وزُين التوك توك بحديقة صغيرة فى السقف لحمايته من الحرارة المرتفعة، وأيضا الركاب.

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