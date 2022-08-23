بمزايا مبهرة.. نوكيا تطرح تابلت جديد لمحدودى الدخل

جدة - نرمين السيد - تابلت نوكيا

يتمتع التابلت الجديد الذى يحمل اسم "Nokia T10" بالعديد من الإمكانيات التى يحتاجها المستخدم فى أى تابلت.

ويأتى التابلت بشاشة كبيرة بقياس 8 بوصة، من نوع IPS LCD، بالإضافة إلى تزويده بكاميرا خلفية أحادية بدقة 8 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 2 ميجابيكسل.

مواصفات Nokia T10

يقترن تابلت نوكيا الجديد "Nokia T10" بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت.

ويحتوى "Nokia T10" على بطارية كبيرة بسعة 5250 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

سعر Nokia T10

يضم التابلت ميزة جديدة "Google Kids Space" للمستخدمين الذين لديهم أطفال صغار، وشعورهم بالآمان عند تركهم يلعبون على الجهاز دون قلق من الألعاب أو التطبيقات أو المحتوى غير المناسب.

ويتوفر التابلت الجديد "Nokia T10" بسعر 130 جنيهًا إسترلينيًا أى حوالى ألفين و940 جنيهًا مصريًا.