واتساب يحصل على ميزة جديدة تشبه إنستجرام

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير صادر عن بوابة معلومات "واتساب"، WABetaInfo، يُظهر الإصدار iOS التجريبى 22.18.0.70 تحديثات الحالة داخل قائمة الدردشة.

تجدر الإشارة إلى أن الميزة متاحة فقط لبعض مختبرى الإصدارات التجريبية وسيتم إصدارها للجميع قريبًا، ومن المفترض أن تكون هناك ميزة مماثلة متاحة على "إنستجرام" لفترة طويلة.

جدير بالذكر أن رؤية ميزة الحالة فى قائمة الدردشة لن ​​تكون بمثابة دفعة مهمة لتطبيق "واتساب" فحسب، بل ستتيح أيضًا للتطبيق فرصة عرض الإعلانات أثناء عرض المستخدمين لصور الحالة ومقاطع الفيديو، تمامًا مثل قصص "إنستجرام".

وكانت هناك تقارير تشير إلى أن تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة "ميتا"، سيعرض قريبًا إعلانات على منصته وقد تكون هذه هى الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه.

يشير التقرير أيضًا إلى أن "واتساب" سيمنح المستخدمين خيارًا فيما إذا كانوا يرغبون فى عرض منشورات الحالة على الفور فى قائمة الدردشة أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من نشر الصور ومقاطع الفيديو التى ستختفى بعد 24 ساعة، على غرار طريقة عمل قصص إنستجرام.

وأعلن الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، مؤخرًا، عن ثلاث ميزات خصوصية جديدة لتطبيق "واتساب" بهدف منح المستخدمين مزيدًا من التحكم فى محادثاتهم مع مزيد من الحماية والخصوصية.

إحدى الميزات التى يعمل عليها "واتساب" حاليًا هى ميزة حظر لقطة الشاشة، وسيؤدى ذلك إلى تقييد المستخدمين لالتقاط لقطات شاشة على صور أو مقاطع فيديو "العرض مرة واحدة" على التطبيق.

الميزة قيد التطوير على "WhatsApp beta" لنظام "iOS"، ومن المنظر إطلاقها على نسخته التجريبية لنظام "أندرويد".

بالإضافة إلى ذلك، ستسمح منصة المراسلة الفورية للمستخدمين بإخفاء حالة "متصل" قريبًا، وأكدت الشركة بالفعل أن ميزات الخصوصية هذه ستكون متاحة للجميع فى الأشهر المقبلة.