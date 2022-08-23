خلى بالك.. 7 أخطاء تؤدى إلى انفجار أسطوانة البوتاجاز

جدة - نرمين السيد - مثلما أن أسطوانات البوتاجاز تعطينا نفعا كبيرا فى إنتاج النيران التى تساعدنا على طهو الطعام وغير ذلك من الأشياء النافعة، فهى أيضا سلاح له حدان، فمن الممكن أن تكون وبالا كبيرا، حينما يتم استخادمها الاستخدام الخاطئ؛ الأمر الذى يؤدى إلى انفجارها وحدوث ما لا تحمد عقباه.





موقع شركة الغاز "SHV" الهولندية، ذكر 7 أسباب يجب الحذر منها للغاية من الممكن أن تؤدى إلى انفجار أسطوانة البوتاجاز، وبالتالى خسائر مادية ةربما بشرية كبيرة.

أسباب انفجار أسطوانة البوتاجاز

وضع أسطوانة البوتاجاز فى حمام مائى ساخن، لمحاولة استخدام الغاز المتبقى فى الأنبوبة، حيث أكدت الأبحاث أن ذلك يعمل على تزايد فرص انفجار أسطوانة الغاز دائمًا عند تعرضها للحرارة والنار.



تسرب الغاز بجوار النار، حيث لابد ألا يتم اختبار تسريب الغاز عند تركيب الأنبوبة فى البوتاجاز أو الفرن أو السخان باستخدام النار، وإنما يكون باستخدام الصابون مثلا أو غيره من المواد غير القالبلة للاشتعال.

تخزين البلاستك أو أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من أسطوانة الغاز.

أسباب انفجار أسطوانة البوتاجاز

عدم غلق مفتاح الغاز أثناء عدم استخدام البوتاجاز، حيث من الأفضل أن يتم غلق مفتاح الغاز من الأنبوبة أثناء عدم عملها ما يساعد فى استقرار الغاز داخل الأنبوبة وعد تعرضه للضغط المستمر.

عدم الحرص على تهوية المطبخ بشكل جيد، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة المكان.

أسباب انفجار أسطوانة البوتاجاز

عدم التحقق من وجود أى تشققات أو تلف فى الخرطوم أو منظم الغاز اثناء تركيب أسطوانة البوتاجاز، حين إنه من الممكن أن يكون هناك أى تشقق صغير لا يراه الشخص؛ الأمر الذى يؤدى إلى تسرب الغاز دون أن يدرى أحد، ومن ثم يحدث الانفجار فجأة.

شراء أسطوانة البوتاجاز من أماكن غير موثوق منها، حيث إن هناك من مصانع ما يسمى بـ "بير السلم" تقوم بصناعة أسكوانات الغاز من مواد مغشوشة وغير صالحة للاستخدام؛ ما يؤدى إلى فساد الأنبوبة وسرعة انفجارها لمجرد تعرضها لأى ضغط.