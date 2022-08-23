بعد نومها تحت الشمس.. امرأة تتحول بشرتها إلى بلاستيك!

جدة - نرمين السيد - استيقظت سيرين مراد، خبيرة التجميل من لندن، على "بشرة بلاستيكية" بعد غفوتها أثناء الاستلقاء تحت أشعة الشمس، وتركت صور بشرتها المشوهة مستخدمى الإنترنت فى حالة من الصدمة والقلق.

كانت سيرين تستمتع بأشعة الشمس دون استخدام أى واقٍ شمسى على وجهها بجوار حمام سباحة فى صنى بيتش، فى بلغاريا عندما شعرت ببعض الألم على وجهها، لكنها لم تهتم كثيرا بذلك.

وبعد 30 دقيقة من القيلولة تحت أشعة الشمس، استيقظت لتجد بشرة جبهتها قد تحولت إلى ما يشبه البلاستيك.

قالت سيرين لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية: "فى البداية لم أشعر بأى شيء حقًا، لقد شعرت ببعض الألم عندما ضغطت عليه"، مضيفة: "وبعد أيام قليلة، بدأ وجهى فى التقشر، تاركًا تحته بقعًا من الجلد المدبوغ".

وتابعت: "لقد تألمت حقًا فى اليوم التالى ولكنى فى الواقع شعرت ببعض الراحة عندما بدأت فى التقشير.. لم يؤلمنى وشعرت بتحسن كبير.. وبغرابة، بشرتى رائعة الآن.. بل أشعر بأنها أفضل من ذى قبل، كما لو كانت متجددة تقريبًا".

بعد هذه التجربة المخيفة، تحرص سيرين الآن على رفع مستوى الوعى حول استخدام واقى الشمس دائمًا قبل الخروج فى الشمس.

غالبًا ما يؤدى الجلد المصاب بحروق الشمس الشديدة إلى تشوه الجلد ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهو نوع من السرطان الذى يقتل 2300 شخص فى المملكة المتحدة كل عام.