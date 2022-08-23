قبل خطط تنظيم القطاع.. الحكومة الأسترالية تجهز لجرد مقتنيات العملة المشفرة

جدة - نرمين السيد - أكدت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، أنها ستجرى جردًا افتراضيًا لمقتنيات العملة المشفرة فى البلاد، فى أول إشارة من حكومة يسار الوسط الجديدة بأنها تخطط لتنظيم القطاع الذى تبلغ قيمته تريليون دولار.





وقال وزير الخزانة الأسترالى جيم تشالمرز إنَّ وزارته "سترسم خرائط رمزية"، أو ستقوم بفهرسة أنواع واستخدامات العملة الرقمية المملوكة داخل الدولة، كخطوة أولى لتحديد أصول العملة المشفرة التى يجب تنظيمها، وكيف تنظيمها. وأضاف الوزير، فى بيان، أن أستراليا ستكون أول دولة فى العالم تجرى مثل هذه الممارسة. وقال تشالمرز: "مع انتشار الأصول المشفرة على نطاق واسع، إلى الحد الذى يمكن فيه رؤية إعلانات العملات المشفرة فى جميع الأحداث الرياضية الكبرى، نحتاج إلى التأكد من أن العملاء الذين يتعاملون مع العملات المشفرة على دراية كافية بها، ويحصلون على الحماية اللازمة". يذكر أن أستراليا تصارع منذ سنوات مع مسألة كيفية تنظيم العملة المشفرة التى تنظمها شبكات كمبيوتر لامركزية، بدلاً من البنوك المركزية، وازدادت الدعوات لتدخل الحكومة منذ زيادة شعبية القطاع فى 2020.

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