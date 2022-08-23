ميتا تطلق برنامجها التجريبى «عالمى الرقمى للبالغين» فى لبنان

جدة - نرمين السيد - استضافت شركة "ميتا" حفل إطلاق رسمى لبرنامجها الرائد فى مجال محو الأمية الرقمية فى منطقة بيروت الرقمية للإعلان عن عقد شراكة مع شريكها المحلى المنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب (LOST) لتنفيذ برنامج تجريبى للبالغين.





وأكد الحفل أهمية برامج محو الأمية الرقمية لضمان تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت للمستخدمين المواطنين، والحد من مخاطر إساءة الاستخدام والسلوك فى العالم الحقيقى، موضحا أنه تم تصميم "عالمى الرقمى - البرنامج التجريبى للبالغين" لتقديمه كمنهج دراسى كامل فى كل من بيئات التعلم الافتراضية والشخصية.

وسيشمل البرنامج تدريبًا مكثفًَا وفقًا لنموذج "تدريب المدرب" بهدف تكوين مجموعة من 30 إلى 50 ميسرًا من المجتمع المحلى، الذين سيقودون تدريب أكثر من 2000 مستفيد، إلى جانب قيادة حملات التوعية العامة، ويتكون من 5 وحدات تعليمية: (الخصوصية، الأمان، تجنب عمليات الاحتيال، محو الأمية الإعلامية، والمواطنة الرقمية)، وتهدف كل وحدة إلى تعليم الحاضرين مهارات التفاعل مع الآخرين فى مجتمعات الإنترنت بطريقة إيجابية وآمنة، كما سيعمل البرنامج مع الشركاء المحليين لإدماج عملية تحليل التغيير السلوكى، وذلك بهدف تقييم فعالية المنهج وتصميم البرنامج.

وقالت مديرة برامج السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "ميتا" راما هلسة "إنه مع استمرار نمو مجتمعنا، أصبح التعليم والتدريب عبر الإنترنت موردا مهما فى كل جانب من جوانب الحياة تقريباً، سواء كان ذلك على المستوى الشخصى أو المهنى، لقد أصبح مكوناً أساسياً فى خيارات نمو الأفراد".

وأضافت "ستسمح لنا شراكتنا مع المنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب بتوطين منهج عالمى الرقمى للبالغين ليفى باحتياجات المجتمعات المهمشة فى مناطق (البقاع، بعلبك، الهرمل)".

ومن جهته، قال مؤسس ومدير المنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب (LOST) الدكتور رامى لقيس "عبر شراكتنا الاستراتيجية مع ميتا نهدف إلى تطبيق منهج عالمى الرقمى (MDW) لمخاطبة احتياجات المجتمعات المهمشة المستهدفة فى مناطق (البقاع، بعلبك، الهرمل) لإعداد الشباب بالمهارات اللازمة للتعامل مع المساحات الرقمية بأمان ومسئولية، وضمان نجاحهم فى عالم يعتمد على التواصل الرقمى ويزداد تعقيداً كل يوم".