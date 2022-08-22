دراسة: 90% من الكائنات البحرية مهددة بالانقراض بسبب الاحتباس الحرارى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، التى نشرت نتائج الدراسة اليوم الاثنين، أن الباحثين، بقيادة عالم البيئة دانيال بويس من معهد بيدفورد لعلوم المحيطات فى مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، درسوا نحو 25 ألف كائن، بما فى ذلك الحيوانات والنباتات والأوليات والبكتيريا، فى ظل سيناريو يتضمن ارتفاع الانبعاثات الحرارية.

وأفاد الباحثون بأن ما يقرب من 90% من هذه الأنواع ستكون فى خطر كبير، ويتضمن سيناريو استمرار ارتفاع الانبعاثات، زيادة من 3 إلى 5 درجات مئوية فى درجات حرارة المحيطات العالمية بحلول نهاية القرن.

ووفقًا للدراسة، فإن حوالى 10% من المحيط بشكل عام يتميز بالنظم الإيكولوجية التى تعتبر عالية الخطورة بناءً على مزيج من التوطن ومخاطر المناخ وخطر انقراض الأنواع المحلية.

وبالإضافة إلى التهديد الذى يمثله هذا التنوع البيولوجى حول الكوكب، فإن نتائج الدراسة تمثل تهديدًا كبيرًا للناس فى جنوب العالم، خاصة فى البلدان منخفضة الدخل التى تعتمد بشكل كبير على مصايد الأسماك فى المناطق الاستوائية.

وفى الوقت نفسه، فإن انخفاض الانبعاثات "بما يتفق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ المتمثلة فى إبقاء الإحترار أقل من درجتين" من شأنه أن يقلل من خطر انقراض حوالى 98.2% من الأنواع التى تم تحليلها، وفقًا للدراسة.