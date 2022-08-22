عمرها 600 عام.. جفاف الأنهار بالصين يكشف عن مفاجأة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وتعرضت أجزاء من نهر اليانغتسى وهو أطول أنهار العالم، للجفاف وسط موجة حر شديدة أدت إلى إصدار تحذير من الجفاف على مستوى البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الظروف القاسية قد تستمر حتى سبتمبر وسط مخاوف من "وضع خطير" فى مقاطعة سيتشوان بسبب فقدان المياه فى نظام الطاقة الكهرومائية.

وتم العثور على التماثيل الثلاثة فى أعلى جزء من الشعاب المرجانية للجزيرة فى مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأحد التماثيل الموجودة على الجزيرة يدعى "فويليانج" يصور راهبًا جالسًا على قاعدة لوتس.

يذكر أن الموجة الحارة التى تجتاح الصين، هى الأشد تطرفًا منذ 6 عقود، حيث شهدت درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية بانتظام فى عدد من المدن.

وتعمل السلطات على الحفاظ على الكهرباء وإيجاد المياه العذبة لرى المحاصيل قبل موسم حصاد الخريف.