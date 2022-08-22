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جدة - نرمين السيد - وأوضحت فرانشيسكا تيل أنها كانت تلعب كرة القدم مع زوجها هذا الشهر فى نورث بيتش بولاية نيو هامبشاير، عندما انزلق الخاتم من إصبعها، وفقًا لصحيفة "بوسطن جلوب".
وأشارت تيل التى تبلغ من العمر 29 عامًا إلى أنها وزوجها لم يتمكنا من العثور على الخاتم فى الماء بعد ساعات من البحث.
وكتبت تيل منشورًا عم مشكلتها على موقع فيسبوك وطلبت المساعدة من أى شخص قد يتردد على الشاطئ ومعه جهاز للكشف عن المعادن، وتمت مشاركة منشورها آلاف المرات ولفت ذلك انتباه رجل يدعى "لو آسى".
وارتدى الرجل الذى يبلغ من العمر 60 عامًا بذلة غطس ومصباحًا أماميًا وذهب إلى المحيط بحثًا عن الخاتم باستخدام جهاز الكشف عن المعادن، وفى اليومين الأولين للبحث، لم يحالفه الحظ فى العثور عليه.
وقال لو آسى للصحيفة: "أنا لا أتحمل الفشل، أردت أن أعود وأعطيها فرصة أخيرة.
ووجد آسى الخاتم فى اليوم الثالث الخاتم مدفونًا تحت القاع الرملى للمحيط، بحسب ما نقلته "العربية".
وأرسل لو صورة الخاتم الذى عثر عليه إلى تيل، وكتب لها فى رسالة: "من فضلك أخبرينى أن هذا هو الخاتم حتى أتمكن أخيرًا من مغادرة هذا الشاطىء".
وأعاد آسى الخاتم إلى منزل تيل، وجثا زوجها على إحدى ركبتيه مرة أخرى ليضعه فى إصبعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أضاعت خاتمها الماسى فى المحيط وعاد إليها عن طريق فيس بوك (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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