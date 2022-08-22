بشرى لمستخدمى واتساب.. التطبيق يطرح الميزة التى ينتظرها الجميع

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقارير إخبارية ستصبح هذه المشكلة محلولة قريبًا، حيث أشار موقع "WaBetaInfo" التقنى إلى أن واتساب يختبر حاليًا على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التى يحذفونها عن طريق الخطأ.

وأوضح أن الاختبار يتعلق فى المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد، وفى وقت لاحق، لفت إلى أنه رصد الميزة فى الإصدار التجريبى للهواتف التى تعمل بنظام التشغيل "أى أو أس"، أى هواتف آيفون.

وجاءت هذه الخطوة بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة "ميتا" التى تملك واتساب إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة، وفقًا لـ "العربية".

لكن هذا شروط لاستخدام هذه الميزة، فالأمر يقتصر على عدد محدود من الثوانى، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر شريطًا صغيرًا سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوب عليه "تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة لى"، ولن تكون الميزة متاحة فى خيار الحذف بالنسبة للجميع.

وفى حال اختفاء هذه الشريط، فإنه لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

ولم تحدد المصادر متى ستدخل الميزة حيز التنفيذ، بيد أن الموقع أكد أن ذلك سيكون فى المستقبل القريب.