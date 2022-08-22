بعد النتائج والتنسيق.. المقارنات بين الأبناء تسبب أضرارا نفسيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحذرت من مقارنة الأهل بين الأبناء وغيرهم، لأن ذلك يتسبب فى تعرض هؤلاء لمشكلة نفسية وتكون عداوات مع الآخرين.

وقالت للأهل: "حاولوا تفهموا تكوين شخصية كل ابن لأنها مختلفة عن التانى وطريقة التعامل معه".

وأوضحت أن كل فرد يتمتع بمواهب تختلف عن غيره، وتجعله مميزا، ونصحت الأهل: "شوفوا مميزات ولادكوا وابتدوا تطوروا منها".

وبالنسبة للأفراد الذين يهتمون بحياة ومستقبل غيرهم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، قالت الأخصائية: "ياريت كل واحد فينا يخليه فى كتابه وحياته".

وتابعت: "حلو أوى أن نفسك تطمن على الآخرين بس بلاش نتطفل.. اللى عايز هيقول نتيجته هيقول يارب تراعوا مشاعر الآخرين".