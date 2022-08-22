بالأسرة وملابس النوم.. احتفال كولومبيا بـ «يوم الكسل العالمى» (فيديو وصور)

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جدة - نرمين السيد - وتداولت صور احتفالاتهم مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يحرص الأفراد على اصطحاب الأسرة وارتداء ملابس النوم الزاهية والملونة فى الشوارع.
ويحرص الكولومبيون فى ذلك اليوم على أخذ الأسرة للاستلقاء فى الشوارع وعدم ممارسة أى أنشطة أخرى طوال اليوم.
وأشار أحد المشاركين فى ختام اليوم العالمى للكسل، إلى أنه يوما واحدا من الكسل يقضونه بدون عمل، معلقين بأن العمل ليس كل شىء فى الحياة ويجب أخذ قسط من الراحة والاسترخاء فى السرير، وفقا لوكالة "الصحافة الفرنسية".
يذكر أن كولومبيا احتفلت باليوم العالمى للكسل لأول مرة فى عام 1985.
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