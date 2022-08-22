فى مقابلة عمل.. امرأة تحصل على 4000 جنيه إسترلينى بعد سؤالها عن عمرها

جدة - نرمين السيد - وجاءت فى قصة غريبة امرأة أسترالية تدعى "جانيس والش"، قدمت على العمر بمطعم دومينوز بيتزا.

وأثناء المقابلة للعمل بمنصب سائق توصيل فى فرع شركة البيتزا بمقاطعة تيرون، تم سؤالها عن عمرها، وبعدها علمت برفضها فى الوظيفة، معلقة: "أعتقد أن عمرى كان يمثل مشكلة وقد أثر على القرار الذى اتخذته لجنة المقابلة".

وتواصلت والش مع الفرع عبر "فيسبوك" لتحدثهم عن التمييز الذى واجهته من لجنة المقابلة بسبب سنها ولكونها امرأة".

وقررت بعدها اتخاذ الطريق القانونى لرفع قضة تمييز دعم من لجنة المساواة لأيرلندا الشمالية، وقالت ماري كيتسون، كبيرة المسؤولين القانونيين فى المفوضية، فى بيان: "يجب أن يكون الأشخاص المشاركون فى التوظيف والاختيار على دراية بكيفية حماية الأشخاص بموجب التشريع من أجل إبقاء صاحب العمل فى الجانب الصحيح من القانون من المهم حقًا عدم السماح للآراء النمطية حول من يمكنه القيام بوظائف معينة بالتأثير على القرارات"، وفقا لموقع "news18".

وبناء على ذلك، أمر القاضى بدفع 4000 جنيه إسترلينى، كجزء من اعتذار وسُئلت عن عمرها كأول سؤال عندما أجرت مقابلة للعمل.