جدة - نرمين السيد - وشهد بنك "لئومى" الإسرائيلى، صباح اليوم، عملية اقتحام غريبة من قبل ثور هائج. واقتحم الثور فرع بنك "لئومى" الإسرائيلى فى مدينة اللد، وبدأ العمال يطاردونه لإخراجه من المكاتب، وفقا لـ "العربية". وظهر فى الفيديو الثور وهو يطارد الأفراد ويبدأ فى اقتحام البنك بمختلف مكاتبه، تاركا وراءه أضرارا جسيمة. وبعد الأضرار التى تسببها الثور فى البنك، تسعى الشرطة للتحقق فى ملابسات ما جرى بالبنك خلال صباح اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حادثة غريبة.. ثور هائج يقتحم بنك لئومى الإسرائيلى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.