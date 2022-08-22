إزاى تختار كليتك؟.. أخصائية تجيب

جدة - نرمين السيد - وقدمت الدكتورة إيناس على، أخصائى صحة نفسية وتعديل سلوك، خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، نصائح مهمة لطلبة الثانوية العامة لاختيار الكليات المناسبة.
حذرت إيناس على من اختيار الكلية وفقا لرغبات الأهل، ولكن وفقا للشخص نفسه حتى يحقق النجاح بها والوصول إلى القمة من خلالها.
وقالت للطلبة: "اتكلموا مع أهلكوا وناقشوهم وافتحوا مجالات للحوار"، كما وجهت رسالة للأهل، قائلة: "ياريت تسيبوا مساحة لولادكتوا يختاروا لأن اختيارهم هيوصلهم للنجاح".
واستكملت كلامها: "بلاش تكونوا عايزين تشوفوا الصورة بتاعتكوا فى ولادكوا .. مش لازم يدخلوا كليات قمة .. مش لازم يدخلوا كلية كان نفسكوا تدخلوها .. لأن ده هيأثر عليهم ومش هيبقوا سعداء .. وأهم حاجة سلامة ولادكوا".
ويجب على الوالدين البحث عن مهارة أبنائهم واتجاه شغفهم، كما يجب على الأبناء اختيار الكلية المفضلة وبالعزيمة والإصرار هتحققوا النجاح.
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