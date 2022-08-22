ألعاب تتسبب فى انفجار الهاتف.. منها ببجى

جدة - نرمين السيد - انفجار الهواتف

وأشار الخبراء إلى أن هناك علاقة بين انفجار الهواتف وألعاب الفيديو الثقيلة، لتسببها فى استهلاك قدرا عاليا من طاقة البطارية والضغط على معالج الهاتف.

سخونة الهواتف

وأضافوا أن السخونة الكبيرة التى يتعرض لها الهواتف أثناء اللعب تتسبب فى الضغط على المكونات الداخلية والتى تؤدى فى النهاية إلى الانفجار.

وكشف موقع "Gadgetroyale" عن بعض الألعاب التى يمكنها تدمير الهاتف وانفجاره فى حالة استمرارها لفترة طويلة، منها:

ألعاب تدمر الهاتف

-لعبة ببجى PUBG:

تتسبب ألعاب الفيديو فى الضغط على المعالج مما تؤدى إلى تسخينه، وكشف الخبراء عن لعب ببجى لمدة 45 دقيقة يؤدى إلى تسخين الهاتف وتجعل البطارية تنفد بمعدل سريع.

وبالتالى يصبح الهاتف عرضة للانفجار بعد الضغط على الهاتف والبطارية والحرارة العالية.

-لعبة Call of duty:

من ألعاب الفيديو ذات الرسومات العالية على الإنترنت والتى تستهلك الكثير من طاقة الهاتف لذا تؤدى إلى ارتفاع حرارته.

-الألعاب عالية الجرافيكس:

أشار الخبراء إلى أن استخدام أى لعبة عالية الجرافيكس عبر الإنترنت، ينتج عنها ضعف أو تلف بطارية الهاتف.

وحذر الخبراء من ممارسة الألعاب أثناء شحن الهاتف لأن ذلك يضر بالبطارية على المدى الطويل.