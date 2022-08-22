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جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنه فى طائرة أمس، المتجهة من الكويت إلى نيويورك، شهدت عملية ولادة ناجحة، تعامل معها طاقم الرحلة بمهنية.
وبمجرد معاناة الحامل على متن الطائرة، تعامل معها طاقم الرحلة بسرعة واحترافية أثناء قيادة الكابتن عبدالوهاب الغانم والكابتن زهير بيضون، وفقا لصحيفة "البيان".
وقالت الخطوط الكويتية عبر تويتر إن الطاقم تم تدريبه بشكل جيد مسبقا للتعامل مع الحالات الطارئة والمفاجئة، لذا تمكن من التدخل السريع وإنقاذ الأم والجنين بشكل محترف.
وتعتبر تلك الولادة الثانية التى تمت على متن طائرة، وكانت الأولى على الخطوط الجوية الكويتية والتى كانت متجهة إلى الفلبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملية ولادة طارئة على طائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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