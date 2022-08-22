بأداء قوى.. لينوفو تطرح هاتف جديد مخصص للألعاب

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف لينوفو الجديد "Legion Y70" بتصميمه المبهر وأدائه المميز عند تشغيل الألعاب القوية.

ويأتى هاتف "Legion Y70" بشاشة من نوع OLED، وبقياس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث 144 هرتز.

ويزود بمجموعة من الكاميرات المميزة، حيث تأتى الرئيسية منه بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بينما الأمامية تبلغ دقتها 16 ميجابيكسل.

كما يتمتع ببطارية كبيرة حيث تبلغ قوتها 5100 مللى أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 وات، ويقترن الهاتف بذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1، وذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR5.

ويُطرح الهاتف بألوان عدة منها الأبيض والرمادى والأحمر، وبسعر يبدأ من 435 دولارا أمريكيا أى حوالى 8300 جنيه مصرى.