«صحصح صباحك ومطرحك» يشعل تويتر.. وأحمد يونس: ميعاد الروقان والانشكاح

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جدة - نرمين السيد - وشوق الإعلامى أحمد يونس متابعيه فى بداية حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090.
ونشر يونس تغريدة فى بداية حلقة اليوم بهاشتاج "صحصح صباحك ومطرحك"، وقال: "الساعة 7 صباحا ميعادنا للانطلاق لعالم صباحك ومطرحك حيث الروقان والانشكاح والمزيكا".
وتصدر هاشتاج "صحصح صباحك ومطرحك" تريند تويتر، وتفاعل المغردون معه، وعلقوا: "اصحى وفوق يونس فوق"، "كل أيام يونس أحلى أيام".
قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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