آبل تزف بشرى سارة إلى مستخدمى iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro

جدة - نرمين السيد - وقررت آبل توسيع برنامج خدمة الإصلاح المجانى لتشمل عددا أكبر من المستخدمبن؛ لافتة إلى أنها ستقوم بتقديم خدمة إصلاح مجانية لجميع مستخدمى طرز هواتف iPhone 12 وiPhone 12 Pro المتأثرين، لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ الشراء، بعدما كانت متاحة لمدة عامين فقط.

iPhone 12

وأشارت الشركة العملاقة على صفحة الدعم الخاصة بها، إلى أنها ستقدم خدمة مجانية إذا كان الهاتف iPhone 12 أو iPhone 12 Pro ولا يصدر صوتًا من جهاز الاستقبال عند إجراء المكالمات أو استقبالها، ولكنها شددت فى الوقت ذاته إلى أن هذه الخدمة المجانية لن تشمل هواتف iPhone 12 mini أو iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

ولفتت آبل إلى أنه يلزم معالجة أى ضرر يضعف ذاكرة هواتف iPhone 12، وiPhone 12 Pro قبل الخدمة، وفى بعض الحالات قد تكون هناك تكلفة مرتبطة بالإصلاح الإضافى.

وفى هذا السياق، ذكر موقع Tom's Guide أنه سيتم تغطية المشكلة حتى أكتوبر 2023 على الأقل، "فإذا كنت تمتلك هاتف iPhone 12 أو iPhone 12 Pro تم تصنيعه فى أبريل 2021 ، فستقدم لك آبل خدمة الإصلاح المجانية حتى ربيع 2024".