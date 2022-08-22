احترس.. 7 أخطاء تؤدى إلى أعطال الثلاجة

جدة - نرمين السيد - ولهذا نقدم لكم أهم العادات الخاطئة فى التعامل مع الثلاجة حتى يتم تفاديها تماما، ولا تتعطل ثلاجتك ما ياتى عليك بالضرر المادى والغذائى.

أخطاء تؤدى إلى أعطال الثلاجة

نقل الثلاجة

عندما تنقل الثلاجة من مكان إلى مكان أو لو كنت اشترتها جديدة فيجب عليك ألا تقوم بنقلها بطريقةٍ مائلة حتى لا يتسرّب الزيت من داخل الضواغط، فتظهر أعطال الثلاجة فور التشغيل.

وضع القابس فى الكهرباء

لا تضع القابس فى الكهرباء سريعا عقب الانتهاء من تثبيت الثلاجة بعد نقلها أو شرائها، فلابد وأن تنتظر أكثر من 5 ساعات قبل تشغيلها لتفادى المشاكل التى قد تظهر خلال عملية النقل.

أما فى حالة ما إذا حدث تسرب لـ الزيت من الضاغط، فيجب الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل.

ملء الثلاجة

لا يجب ملء الثلاجة بالطعام، حيث لابد وأن يتم ترك الفراغات ليتمكّن الهواء من المرور من دون عوائق، لانه فى حال إذا ما وصلت إلى سعتها القصوى، تنخفض الحرارة داخلها ما يدفع المحرّك إلى العمل أكثر من طاقته ليبرِّد الطعام.

وضع الأطباق الساخنة

لا يجب وضع الأطباق الساخنة فى الثلاجة حتى لا تتغيّر حرارتها، الأمر الذى يؤدّى إلى إجهاد المحرّك ما يزيد من احتمال ظهور الأعطال.. كما يؤدى تغير الحرارة إلى فساد بعض الأطعمة.

إهمال تنظيف الجزء الخلفى

تنظيف الجزء الخلفى من الثلاجة من الأشياء الضرورية لعمل الثلاجة لتفترات بل لسنوات دون أعطال، فغالبًا ما تنسى ربات المنزل تنظيف الجزء الخلفى المواجه للحائط لصعوبة الوصول إليه، ما يؤدى إلى تكدّس الغبار والأوساخ التى تتسرب إلى الداخل وتسبب أعطال الثلاجة.

نقص الصيانة

عادة ما تستمر الثلاجات فى العمل لمدة 17 عامًا، أو أكثر مع القليل من الصيانة الروتينية، إلا أنه دون هذه الصيانة يمكن أن يكون العمر أقصر بكثير، حيث يتم قفل الضاغط ميكانيكيًا، وتعطل محرك المروحة، واتساخ ملفات المكثف،

خطأ وضعية تركيب الثلاجة

يجب أن تضمن وجود تيّار هواء ومسافة كافية حول الثلاجة لضمان عملها بشكل صحيح، حيث يجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 10 سم خلف الثلاجة، و5 سم فوق الثلاجة، حيث إن عدم وجود تهوية كافية يسبب أعطال الثلاجة بصورة مفاجئة.