جدة - نرمين السيد - وأضح دارين ماكغريدى عبر قناته على موقع "يوتيوب" أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوع من الفاكهة التى تم قطفها من أراضى قلعة بالمورال فى اسكتلندا.
وأشار ماكغريدى الذى عمل طاهيًا لمدة 11 عامًا بالقصر الملكى إلى حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطانى، "المربى أولًا أم الكريمة؟"، والذى يعد جزءًا من التقاليد الرائعة لشاى بعد الظهر.
وقال فى مقطع مصور آخر، إن الملكة تفضل المربى أولًا متبوعًا بتلك الكريمة اللذيذة المتخثرة، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وكانت الملكة البالغة من العمر 96 عامًا عاشقة للفراولة الطازجة، وتاكلها 3 أو 4 مرات فى الأسبوع فى بالمورال إذا كانت موجودة خلال الموسم،
وقال رئيس الطهاة السابق فى القصر الملكى مازحًا: "ولكن الويل لأى شخص حاول أن يقدم لها التوت خارج موسمه، إن تقديم التوت على مائدة العشاء فى يناير تعنى الإقالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس طهاة الملكة إليزابيث يكشف عن الحلوى المفضلة لصاحبة الـ 96 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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