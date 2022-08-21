لمحاربة الجراد.. تدريبات شاقة لـ 5 آلاف دجاجة بالصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأدخل المكتب المحلى للزراعة والشؤون الرفية فى شينجيانج بالصين دجاجًا مقاومًا للأمراض وسريع الجرى لمكافحة الجراد فى الأراضى العشبية، بحسب وكالة "مونت كارلو الدولية". وتستطيع الدجاجات بأرجلها الرفيعة وأقدامها الكبيرة السير بقوة والجرى بسرعة، وهى ماهرة فى مكافحة الجراد القادر على القفز والطيران، وفقًا لـ "يورو نيوز". وهذا من شأنه أن يحمى الأراضى العشبية ويزيد من دخل المزارعين والرعاة المحليين.

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