سعر ومواصفات هاتف Y02s الجديد من Vivo

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد بحجم شاشة 6.51 إنش، بجودة عرض HD+ أو بدقة 1600 فى 720 بيكسل، بمعدل تحديث 60Hz، وتحتوى الشاشة على نتوء القطرة للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل. ويدعم الهاتف رقاقة معالج Helio P35، ويحتوى على ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجى فى microSD. وتتميز الكاميرا الخلفية فى الهاتف بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ويأتى الهاتف بأبعاد 163.95 فى 75.55 فى 8.19 مم، ووزن 182 جرام، ويتميز الغطاء الخلفى للهاتف بتصميم يحاكى الزجاج حيث يقاوم الخدش. ويأتى Vivo Y02s بشاحن 10W ومنفذ USB C، ويدعم اثنان من شرائح SIM، ومنفذ 3.5 مم للسماعات.

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