أبل تخطط لطرح 7 أجهزة جديدة فى سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وتستعد أبل لإطلاق الأجهزة الجديدة فى 7 من سبتمبر المقبل، والتى تشمل:

وiPhone 14 Pro Max وiPhone 14 و iPhone 14 Mini وiPhone 14 Pro وiPad 10.2 وiPad Pro 12.9 وiPad Pro 11.

وأوضحت التقارير أن أبل ستقوم بشحن الأجهزة الجديدة فى 16 سبتمبر المقبل، كما يوجد هاتف iPhone 14 Mini ضمن الهواتف الـ 7 رغم أن معلومات سابقة أكدت على أن أبل لن تقدم إصدار Mini خلال هذا العام، بسبب المبيعات الضعيفة لهاتف iPhone 13 Mini.

وتقدم أبل أجهزة iPad Pro بحجم 12.9 إنش، وبحجم 11 إنش للذا العام بمعالج M2 الجديد من أبل، كما تحتوى الأجهزة على شاشات mini-LED.

ومن المتوقع أن يأتى الجيل العاشر من جهاز iPad منخفض التكلفة بتصميم جديد يختفى فيه زر التشغيل الرئيسى من اللوحة الأمامية.