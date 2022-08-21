اقتحم منزلا عنوة.. مداهمة أمنية بأمريكا للقبض على «ديك رومى» (فيديو)

جدة - نرمين السيد -
وتدخل الضباط لإنهاء حالة الفوضى التى تسبب فيها هذا الطائر، وإعادته لمكانه الطبيعى، وحدثت هذا الواقعة فى ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب "CNN عربى".
وبذل الضباط مجهود كبير للإمساك بالطائر، واستخدموا شبكة صيد للسيطرة عليه، ونجحوا فى ذلك بعد عدة محاولات.
وتم توثيق الحادثة برمتها على كاميرات الشرطة، وتوافينا جينى موس بالتفاصيل كاملة عم دار من أحداث مرحة لتلك العملية.
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