جدة - نرمين السيد - واليخت أكسيوما كان مملوكا لرجل الأعمال الروسى دميتريفيتش بومبيانسكى، الذى تخلف عن سداد قرض بقيمة 20.5 مليون يورو. واستصدر بنك "جى بى مورجان" أمرا قضائيا يسمح ببيع اليخت، وصادرته السلطات البريطانية فى منطقة جبل طارق.

وقُدرت قيمة اليخت بـ 63 مليون جنيه إسترلينى، بينما توقعت الإذاعة البريطانية بيع اليخت بأقل من هذا السعر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيع يخت روسى فاخر فى مزاد علنى لسداد قرض بنكى (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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