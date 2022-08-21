إنستجرام ينفى مزاعم حظر تصدير مقاطع Reels.. ويعمل على إصلاح خلل الصوت

جدة - نرمين السيد - يعانى تطبيق إنستجرام هذه الفترة من الأعطال البرمجية، والتى كان آخرها أن شركة ميتا المالكة للمنصة، قامت بكتم صوت مقاطع الفيديو القصيرة "Reels" التى تم تنزيلها لمنع المستخدمين من إرسالها إلى التطبيق الاول المنافس لها "تيك توك".





ونفت "ميتا" ذلك، فيما أبلغ عددًا من مستخدمى إنستجرام الذين أرادوا إرسال مقاطع ريلز الخاصة بهم إلى تطبيق آخر مثل "تيك توك"، فقد اضطروا إلى نشر الفيديو أولًا أو المخاطرة بفقدان الصوت.

وكان قبل ذلك يمكن لمستخدمى منصة الصور تصوير مقطع فيديو وتحريره باستخدام أدوات ريلز، واختيار تنزيله ونشره فى مكان آخر بما فى ذلك تيك توك.

وتأمل "ميتا" فى وضع مقاطع ريلز كمستقبل إنستجرام وفيسبوك، وتعمل للتفوق على تطبيق الفيديو القصير السائد "تيك توك" لكنه غالبًا ما ينشر صانعو المحتوى والعلامات التجارية مقاطع ريلز على حسابتهم على تيك توك أو العكس، مما يعنى أن إنستجرام وفيسبوك لم يعدا وجهات حصرية لهذا المحتوى.

يذكر أن "ميتا" لا تزال تعمل على إصلاح خلل الصوت فى مقاطع ريلز اعتبارًا من يوم الجمعة، بينما يأتى العطل بالتأثير على مستخدمى آيفون فقط.