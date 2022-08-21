ونفت "ميتا" ذلك، فيما أبلغ عددًا من مستخدمى إنستجرام الذين أرادوا إرسال مقاطع ريلز الخاصة بهم إلى تطبيق آخر مثل "تيك توك"، فقد اضطروا إلى نشر الفيديو أولًا أو المخاطرة بفقدان الصوت.
وكان قبل ذلك يمكن لمستخدمى منصة الصور تصوير مقطع فيديو وتحريره باستخدام أدوات ريلز، واختيار تنزيله ونشره فى مكان آخر بما فى ذلك تيك توك.
وتأمل "ميتا" فى وضع مقاطع ريلز كمستقبل إنستجرام وفيسبوك، وتعمل للتفوق على تطبيق الفيديو القصير السائد "تيك توك" لكنه غالبًا ما ينشر صانعو المحتوى والعلامات التجارية مقاطع ريلز على حسابتهم على تيك توك أو العكس، مما يعنى أن إنستجرام وفيسبوك لم يعدا وجهات حصرية لهذا المحتوى.
يذكر أن "ميتا" لا تزال تعمل على إصلاح خلل الصوت فى مقاطع ريلز اعتبارًا من يوم الجمعة، بينما يأتى العطل بالتأثير على مستخدمى آيفون فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنستجرام ينفى مزاعم حظر تصدير مقاطع Reels.. ويعمل على إصلاح خلل الصوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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