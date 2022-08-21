تعذيب فى الهند.. فيديو لشخص يسحل فهدا يثير غضب «السوشيال ميديا»

جدة - نرمين السيد - شارك رجل يعمل فى هيئة حماية الغابات الهندية، مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يسحب فهدًا من ذيله، وبدا الحيوان ضعيفًا يكافح للهروب، ما أثار غضب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.





ويظهر مقطع الفيديو ، الرجل وهو يسحب الفهد من ذيله ورجله، بينما شوهد آخرون يلتقطون الصور ويبتسمون لكاميراتهم خلال التصوير، دون الاكتراث بمعاناة الحيوان.

وكتُب فى النص المرافق للفيديو:"أى نوع من الإنسانية هذه، مات الحيوان البرىء".

ولم يعرف مكان تصوير الفيديو، حيث وصل عبر تطبيق "واتساب"، للرجل الذى قام بمشاركته على منصة تويتر بأن: "هذه ليست طريقة للتعامل مع أصدقاءنا فى البرية، هم أيضًا كائنات حية، يجب الحذر"، بحسب ما قالته صحيفة "إنديا إكسبريس".

وأثار المقطع المنتشر غضب مستخدمى الإنترنت الذين حثوا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرجل، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وأشار أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى أنه ينبغى تطبيق عقوبة مماثلة على الرجل وجره فى الشوارع"، بينما علق آخر قائلًا "من المحزن رؤية هذه السلوكيات التى تكشف انعدام الإنسانية".