بعد تناول رقائق البطاطس.. غسالة لتنظيف الأصابع

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جدة - نرمين السيد - وتترك رقائق البطاطس أثرا على أيدى متناوليها نتيجة احتوائها على الزيوت وغيرها من النكهات.
ويلجأ متناولى الرقائق إلى امتصاص التوابل والأطعمة العالقة بأصابعهم أو مسحها بمنديل لأجل التخلص من أثرها.
وبناء على ذلك، قررت إحدى شركات رقائق البطاطس الشهيرة عالميا، من ابتكار غسالة صغيرة لأجل غسل الأصابع.
وتأتى تلك الغسالة بتصميم يشبه الغسالات الكبيرة المخصصة للملابس، ولاقت رواجا كبيرا باليابان، حيث تحتاج إلى الضغط على زر التشغيل أو الإيقاف ثم وضع الأصابع من خلال باب الغسيل والانتظار لثوانى.
وتتمتع تلك الغسالة بنظامها الذكى، حيث ترش على الأصابع الكحول، حيث يأتى الكحول من خزان قابل لإعادة التعبئة فى الجزء السفلى من الغسالة الصغيرة، وفقا لموقع "oddity central".
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