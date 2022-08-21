«إيتيدا» تنظم تحدى «جوباثون» التقنى لتوظيف الشباب

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" تحدى "جوباثون" التقنى لتوظيف الشباب بشركة "كاشير" التى تقدم حلول المدفوعات الإلكترونية للشركات، وذلك يوم 30 أغسطس فى إطار برنامج "النفاذ إلى المهارات".





وتقدم الشركة عددًا من الوظائف فى عدة تخصصات هى: أخصائى تكامل المنتج الكامل، ومهندس الواجهة الأمامية، ومهندس الواجهة الخلفية NodeJS، ومهندس الهاتف المحمول فى نظامى Android و React، ومهندس فى مجال DevOps والبنية التحتية، ومهندس تجربة المستخدم، وأخصائى مراقبة الجودة.

ومن خلال التحدى يتم اختيار أفضل المتقدمين للوظائف المتاحة، ويحصل المشاركون الذين قدموا أفضل أداء فى التحدى على فرصة لإجراء مقابلة شخصية بالشركة، بالإضافة إلى جوائز قيّمة.

ويُنظَم التحدى فى عدة مقرات هى مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بالقرية الذكية، ومُجمّع الإبداع التكنولوجى بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب فى الإسكندرية، ومركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنصورة.

جدير بالذكر أن برنامج "النفاذ إلى المهارات" يهدف إلى تسهيل وصول الشركات لذوى المهارات والمواهب بكفاءة وفعالية لتلبية احتياجات التوظيف والتدريب.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة ويوفر منصة للاتصال بقاعدة بيانات كبيرة لخريجى برامج بناء القدرات التى تقدمها الهيئة وذلك فى أكثر من 10 محافظات، ويعتبر آخر موعد للتقديم يوم 24 أغسطس للتقديم، يرجى الضغط هنا: https://bit.ly/3wHGoXR .