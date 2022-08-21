وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال نايجل هولير، الوسيط فى دار مزادات "هووى روبنسون بارتنرز"، إن هذا سيكون أول يخت فاخر يتم طرحه فى مزاد علنى منذ تجميد حركة اليخوت الروسية الفاخرة عبر موانئ العالم، فى أعقاب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب الوكالة، كانت سلطات منطقة جبل طارق، التابعة للتاج البريطانى، صادرت اليخت "أكسيوما" فى مارس الماضى، لافتة إلى أن قيمة اليخت تقدر بـ 63 مليون جنيه إسترلينى.
بينما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، إلى انه من المتوقع بيع اليخت بأقل من هذا السعر، دون تحديد مصادرها.
ونوهت "بلومبرج" إلى أن "جى بى مورجان" استصدرت أمرًا قضائيًا فى جبل طارق، يسمح ببيع اليخت، بعدما تخلف رجل الأعمال الروسى بومبيانسكى عن سداد قرض قيمته 20.5 مليون يورو، ويتعلق هذا القرض باليخت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى مزاد علنى.. بيع يخت روسى فاخر لسداد قرض «جى بى مورجان» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.