فى مزاد علنى.. بيع يخت روسى فاخر لسداد قرض «جى بى مورجان»

جدة - نرمين السيد - كشف الموقع الإلكترونى لدار مزادات "هووى روبنسون بارتنرز"، اليوم الأحد، عن أنه سيجرى بيع يخت فاخر، كان مملوكا فى السابق لرجل الأعمال الروسى دميتريفيتش بومبيانسكى، والذى يخضع للعقوبات الغربية، فى مزاد بعد غد الثلاثاء، وذلك لكونه تخلف عن سداد قرض لبنك "جى بى مورجان".





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال نايجل هولير، الوسيط فى دار مزادات "هووى روبنسون بارتنرز"، إن هذا سيكون أول يخت فاخر يتم طرحه فى مزاد علنى منذ تجميد حركة اليخوت الروسية الفاخرة عبر موانئ العالم، فى أعقاب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب الوكالة، كانت سلطات منطقة جبل طارق، التابعة للتاج البريطانى، صادرت اليخت "أكسيوما" فى مارس الماضى، لافتة إلى أن قيمة اليخت تقدر بـ 63 مليون جنيه إسترلينى.

بينما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، إلى انه من المتوقع بيع اليخت بأقل من هذا السعر، دون تحديد مصادرها.

ونوهت "بلومبرج" إلى أن "جى بى مورجان" استصدرت أمرًا قضائيًا فى جبل طارق، يسمح ببيع اليخت، بعدما تخلف رجل الأعمال الروسى بومبيانسكى عن سداد قرض قيمته 20.5 مليون يورو، ويتعلق هذا القرض باليخت.