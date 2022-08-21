علماء يطورون أوراقا صناعية لتوليد الوقود النظيف

جدة - نرمين السيد - عكف فريق من العلماء البريطانيين فى جامعة "كامبريدج" فى بريطانيا على تطوير "أوراقً اصطناعية" عائمة تولد وقودًا نظيفًا من ضوء الشمس والماء، ويمكن أن تعمل فى النهاية على نطاق واسع فى البحر.





وصمم العلماء البريطانيون أجهزة فائقة النحافة والمرونة تستلهم من عملية التمثيل الضوئى، العملية التى تحول النباتات من خلالها ضوء الشمس إلى طعام، ونظرًا لأن الأجهزة منخفضة التكلفة والمستقلة هى خفيفة بما يكفي لتطفو، فيمكن استخدامها لتوليد بديل مستدام للبنزين دون شغل مساحة على الأرض.

وأظهرت الاختبارات الخارجية للأوراق خفيفة الوزن على نهر "كام" شرق إنجلترا أن بإمكانها تحويل ضوء الشمس إلى وقود بكفاءة مثل أوراق النبات، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها توليد الوقود النظيف من الماء، وفى حالة زيادة حجم الطاقة يمكن استخدام الأوراق الاصطناعية فى الممرات المائية.

ومنذ عدة سنوات، طورت المجموعة البحثية للبروفيسور إروين ريزنر في كامبريدج، ورقة اصطناعية، مما يجعل الغاز التخليقى وسيطًا رئيسيًا فى إنتاج العديد من المواد الكيميائية والأدوية من ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء، حيث أنتج الورقة الاصطناعية الوقود من خلال الجمع بين اثنين من ماصات الضوء مع محفزات مناسبة.

من جانبهم، قال العلماء: إن هذه الدراسة توضح أن الأوراق الاصطناعية متوافقة مع تقنيات التصنيع الحديثة، مما يمثل خطوة مبكرة نحو أتمتة وزيادة إنتاج الوقود الشمسى، كما تجمع هذه الأوراق بين مزايا معظم تقنيات الوقود الشمسى، كما أظهرت الاختبارات التى أجريت على الأوراق الاصطناعية الجديدة أنها تستطيع تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين أو تقليل ثانى أكسيد الكربون إلى غاز اصطناعى، بينما يجب إجراء تحسينات إضافية قبل أن تصبح جاهزة للتطبيقات التجارية.