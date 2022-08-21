منصة فيسبوك تعانى من أجل الحفاظ على شعبيتها

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "تك كرانش"، التقنى المتخصص فى مواضيع التكنولوجيا، أنه مع تحول المستخدمين الشبان إلى منصات التواصل الاجتماعى الأحدث مثل "تيك توك" و"بى ريال"، تعانى المنصات التقليدية مثل فيسبوك من أجل المحافظة على شعبيتها.

فعلى سبيل المثال خرج تطبيق فيسبوك فى العام الماضى من قائمة التطبيقات المجانية العشرة الأكثر تنزيلا سبع مرات.

لكن فى عام 2022، ارتفع عدد مرات خروج التطبيق من القائمة إلى 97 مرة، وهو ما يشير إلى أن فيسبوك قد يخرج من القائمة تماما بسبب تزايد شعبية التطبيقات الجديدة المنافسة.