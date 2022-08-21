هواية غريبة.. أمريكى يزور قبور العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - ولكن هناك شخص يدعى مارك دابس بالمملكة المتحدة لدية هواية غريبة، يسعى ورائها دائما لأجل الشعور بالاستمتاع، وهى زيارة القبور.

ويحرص دابس الذى يعيش فى ولفرهامبتون والبالغ 49 عاما من عمره، على زيارة القبور بمختلف أماكن العالم، حيث شاهد مايزيد عن 700 مقبرة حول العالم.

وأنفق الأمريكى حوالى 190 ألف دولار لزيارة ذلك العدد من القبور، حيث رأى عدد من مقابر الروساء والوزراء وأخرين.

وكشف عن دوافعه فى زيارة القبور، واعتبر أنها عبارة عن رحلات حتى يتعلم بعض التاريخ لكونه لم يتعلمه كثيرا فى المدرسة، وذلك وفقا لما جاء فى "times now news".

وقال دابس لـ "ديلى ميل" إن زياراته للقبور كانت أكثر إثارة مما توقعها، ورصد إحدى القصص، ومنها أنه تفاجئ بوجود سلم معدنى وصعد فوقه ليلتقط صور تذكارية، ولكن انهار السلم خاشيا أن يُحتجز هناك لساعات عدة.