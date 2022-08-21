تويتر يختبر ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - يعمل تطبيق "تويتر" على اختبار ميزة جديدة وهى عداد قراءات للتغريدات.

وأشارت الباحثة جاين مانشون وونج، إلى أن تويتر يعمل على إظهار عدد مشاهدات التغريدات، ولكن ليس من المؤكد إن كانت الميزة مرئية للمستخدم فقط أو للجميع.

كما يتخبر تويتر ميزة أخرى وهى وضع علامة على أرقام الهاتف ‏التى تم التحقق منها للمستخدمين، لأجل توفير المزيد من المصداقية.