الإفتاء: أمانة الشخص تدل على كمال إيمانه وحسن إسلامه

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن ديننا دعانا للالتزام والتَّحلِّي بخُلق الأمانة، وهي كل ما يؤتمن عليه الإنسان، يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.





وأوضحت، أن أمانة الشخص تدلُّ على كمال إيمانه وحُسن إسلامه؛ لذلك فإنَّ الشخص الأمين يفوز بمحبة الله ومحبة الناس، والمجتمع الذي تنتشر فيه الأمانة يكثر فيه الخير والبركة.

من ناحية أخرى، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع.

جاء ذلك على صفحة الدار بفيس بوك، ردا على سؤال نصه: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشترى ويشترى ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وقالت الدار، إن هذه المعاملة هى فى حقيقتها عبارة عن "بيع المرابحة" الذى نصَّ عليه الإمام الشافعى فى كتابه "الأم"؛ وصورته: "أن يُرِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.