أميرة فلبينية تفوز بكأس سيمون آسيا والمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - حصلت الأميرة الفلبينية مارى سوبيرال اليوم السبت، على أول لقب دولى لها على الإطلاق فى لعبة الجولف، متفوقة على منافسات قويات تشملن فائزات سابقات، وذلك فى بطولة كأس سيمون آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة فى إندونيسيا لعام 2022.





وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أن المسابقة الافتتاحية للبطولة، التى اجتذبت 40 لاعبة من كبار اللاعبات، تعتبر أول حدث يقام فى إندونيسيا منذ البطولة المفتوحة للسيدات لعام 2012، ومنحت للفائزة جائزة فردية قدرها الإجمالى 500 ألف دولار أمريكى. وتمكنت سوبيرال، البالغة من العمر 25 عامًا، فى تحقيق الفوز فى جولة تتكون من خمسة مسافات قصيرة حول ملعب بوندوك إنداه للجولف فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لتُنهى المباراة بـ12 نقطة، وبفارق ثلاث تسديدات عن الفائزة السابقة فى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، سو يون ريو الكورية الجنوبية، وبفارق أربع تسديدات عن النيوزيلندية ليديا كو الحاصلة عن المركز الرابع فى بطولة العالم الأخيرة. يشار إلى أن كأس آسيا والمحيط الهادئ هى جزء من سلسلة بطولات حديثة طموحة تتكون من جولات السيدات الآسيويات الهادفة للربح. وتهدف البطولة إلى التوسع إلى سبع بطولات فى آسيا فى عام 2023 و 10 بطولات لموسم 2024.

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