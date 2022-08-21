نصائح مهنية ومفاجآت عاطفية.. توقعات الأبراج الأحد 21 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

حافظ على روح التفاؤل لتستطيع تخطى العقبات، واقضى وقتًا سعيدًا مع شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

الثور

حدد أهدافك ونظم أفكارك لتنجز عملك على الوجه المطلوب، وتبادل الهدايا مع شريك حياتك لإدخال السعادة على قلبه.

الجوزاء

كن صلبًا لتكمل طريقك وتحقق أهدافك، وحاول إيجاد حلول للمشكلات فى العلاقة العاطفية حتى لا يسوأ الأمر.

السرطان

تحلى بالصبر ولا تتدخل فى فيما لا يعنيك فهذا أفضل لك، واخرج فى نزهة برفقة شريك حياتك لتكسر الجمود فى العلاقة.

الأسد

لا تتسرع فى إتخاذ القرارات واستشير رؤسائك فى العمل، وتقرب أكثر من شريك حياتك ولا تحاول أن تخسره.

العذراء

ضع خططًا جديدة لتحقق النجاح وتصل إلى هدفك، واتخذ خطوات إيجابية تجاه شريك حياتك لتستقر العلاقة.

العقرب

رتب مهامك لتستطيع إنجازها وحاول أن تبتكر أفكار جديدة، وعبر عن مشاعرك لشريك حياتك وقدم له الود والدعم.

الميزان

تعاون مع زملائك فى العمل وادعمهم ليتحسن الأداء، واكسر الروتين فى العلاقة العاطفية وافعل أشياء جديدة لتتخلص من الملل.

الجدى

حاول الارتقاء بالعمل عن طريق خطط جديدة، واهتم بشريك حياتك أكثر وتحدث معه.

القوس

التزم بمواعيد العمل ولا تثير المشاكل، وتعاون مع شريك حياتك فى كل شىء يخص العلاقة العاطفية والأسرية.

الحوت

ابحث عن حلول للمشكلات التى تعانى منها فى عملك، وتوصل لطريقة لكسب قلب شريك حياتك للتحسن العلاقة.

الدلو

استمر فى العمل حتى تحقق المكاسب وحافظ على ما جنيته الفترة الماضية، وانسى الماضى وابحث عن علاقة عاطفية جديدة مستقرة.