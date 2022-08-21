مميزات هاتف Galaxy S23 Ultra المرتقب من سامسونج

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد يأتى بمستشعر للبصمة بدقة 200 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن تطلق سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S23 فى حدث يعقد خلال يناير أو فبراير العام القادم.

وأوضحت التقارير أن أعلى إصدار من سلسلة الهواتف الجديدة Galaxy S23 Ultra يأتى بتقنية استشعار البصمة 3D Sonic Max من إنتاج شركة كوالكوم.

يذكر أنه تم استخدام تقنية Qualcomm 3D Sonic Max فى هواتف vivo X80 Pro وiQOO 9 Pro، وتتميز هذه التقنية بآداء أسرع وتغطية لمساحة أكبر من الشاشة لذا تدعم هذه المميزات هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد من سامسونج.