كشفها علماء فلك.. مفاجأة بشأن أكبر نجم فى الكون

جدة - نرمين السيد - كشف علماء فلك أن أكبر نجم رُصد فى الكون ليس بالحجم الذى كان مقدرًا سابقًا، وذلك استنادًا إلى ما أظهرته عمليات مراقبة جديدة رجحت أن ينطبق ذلك على النجوم الأخرى الكبيرة الحجم.





ويقع النجم "آر 136 إيه1" فى "سديم الرتيلاء"، ضمن مجموعة من النجوم فى ما يعرف بسحابة ماجلان، بالقرب من مجرة درب التبانة التى تضم الأرض، ويعود اكتشافه إلى عام 1985، وفى عام 2010، صنفه العلماء على أنه النجم الأكبر الذى رُصد حتى الآن.

وكان يعتقد العلماء أن كتلة النجم تفوق حجم الشمس بـ 320 مرة، لكن عمليات المراقبة الحديثة السابقة فضت تعديل هذه التقديرات إذ بينت أن حجمه أكبر من الشمس بـ 250 مرة فقط.

وأوضحت دراسة حديثة ستنشر فى مجلة "ذى أستروفيزيكال جورنال"المتخصصة فى الفيزياء الفلكية، ف فريق يستخدم تلسكوبى جيميناى الشمالى فى هاواى وجيميناى الجنوبى فى تشيلى خفض تقدير كتلته إلى ما يترواح بين 170 و230 كتلة شمسية.

وأشار فينو كالارى، المعد الرئيسى للدراسة عالم الفلك فى مركز "نوير لاب" الأمريكى الذى يدير تلسكوبى "جيمناى" إلى أن النتائج تظهر أن أضخم نجم نعرفه حاليًا ليس بالضخامة التى كانوا يعتقدوها.

ويصعب رصد النجوم الأكبر حجمًا والأكثر سطوعًا فى الكون على غرار "آر 136 إيه1"، ويعود ذلك أولًا إلى أن عمرها الافتراضى قصير جدًا نسبيًا، إذ يقتصر على بضع ملايين من السنين، فى حين أن العمر الافتراضى للشمس يبلغ 10 مليار سنة.

أما السبب الثانى فهو كونها تقع عمومًا ضمن مجموعات نجمية مضغوطة يلفها الغبار النجمى، مما يجعل من الصعب قياس سطوعها بدقة، علمًا بأن هذا السطوع هو تحديدًا ما يتيح تحديد كتلة النجم، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وحصل فريق "نوير لاب" على أدق صورة للنجوم فى المجموعة وبالتالى للنجم "آر 136 إيه1" باستخدام تقنية تسمى قياس التداخل البقعى.

والتقط جهاز التصوير "زورو" التابع للمركز عددًا كبيرًا جدًا من الصور بلغ 40 ألفًا، بوقت تعريض قصير جدًا، الأمر الذى مكنه من تجنب تشويش الغلاف الجوى للأرض على اللقطات.

ونظرًا لأن تقنية المراقبة المستخدمة لم يسبق أن تم تطبيقها على هذا النوع من الأهداف، يتعامل معدو الدراسة مع نتائجها "بحذر" وفقًا لما ذكره كالارى.