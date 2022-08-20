روسيا تنتهى من تطوير أول سفينة أبحاث بحرية مجهزة بتقنيات الحركة الذاتية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "السبت"، أنه بعد توقيع الوثائق المطلوبة سنقوم بإرسال سفينة الأبحاث البحرية Pioneer-M من الحوض المائى المتواجدة فيه إلى سيفاستوبل إحدى مدن شبه جزيرة القرم، موضحة أن هذه السفينة تم تطويرها من قبل حوض" سريدنى- نيفسكى" التابع للشركة.

وأضاف البيان أنه من المفترض أن تصل السفينة إلى وجهتها الجديدة فى النصف الأول من شهر سبتمبر المُقبل، وبعدها سيتم تسليم السفينة للعميل لتذهب فى أولى رحلاتها التشغيلية.

وكانت روسيا قد بدأت العمل فى تطوير هذه السفينة عام 2019، فى إطار المشروع الحكومى 25700، وتتميز Pioneer-M بأنها سفينة صغيرة من نوع "كاتاماران" وتم تصميمها خصيصا لتساهم فى أعمال البحوث العلمية البحرية والبحوث الهيدروكيميائية وسبر أعماق البحار والمحيطات، ومن المفترض أن يتم تشغيلها فى مياه البحر الأسود وبحر آزوف، والأمر المهم فيها هو تقنياتها المتطورة التى تمكنها من الإبحار بشكل ذاتى دون الاعتماد على الطواقم.