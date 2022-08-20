بمواصفات مذهلة.. طرح الساعة الذكية OPPO Band 2 قريبا

جدة - نرمين السيد - وتم الكشف بالفعل عن ساعة OPPO Band 2 فى الصين، حيث تحتوى الساعة على شاشة AMOLED بحجم 1.57 بوصة وبها العديد من الميزات الصحية، وتبلغ أبعاد الساعة الذكية 145.3، ملليمتر،10.629 وتزن 33 جرامًا.
وتحتوى الساعة على معالج Apollo 3.5 وذاكرة عشوائية 8 ميجابايت، و128 ميجابايت مساحة تخزين، وتأتى ببطارية مدمجة بسعة 200 مللى أمبير، وتعمل لمدة 14 يومًا.
وتتميز الساعة بخاصية الشحن المغناطيسى السريع، وتعقب ضربات القلب وتتبع النوم والمزيد، ومن المفترض أن أتكون مقاومة للماء أيضًا.
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