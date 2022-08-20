بحوض مياه عميق.. اكتشاف مفاجأة غريبة فى متنزه شهير بالولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأصدر منتزه يلوستون بيان قال فيه إن التحقيقات الأولية التى أجرتها شرطة المتنزه بينت أن الأمر حدث صباح يوم 31 يوليو، والمعطيات المتوافرة إلى الآن لا تحمل على الاعتقاد بوقوع عمل إجرامى، مؤكدًا أن التحقيق مستمر لتحديد ملابسات الوفاة.

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه فى المتنزه الشهير الواقع فى الغرب الأمريكى، وهو الأقدم فى الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

حيث لقى شاب مصرعه عام 2016 إثر سقوطه من جسر للمشاه فى نبع ساخن آخر، فيما أدى حادث مماثل العام الماضى إلى إصابة شخصين بحروق بالغة.

ونبهت السلطات الزوار بوجوب البقاء على الممرات وتوخى الحذر الشديد بالقرب من نقاط الطاقة الحرارية الأرضية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبلغ عدد زوار المتنزه الضخم الممتد بين ولايات وايمنج وأيداهو ومونتانا "شمال غرب الولايات المتحدة" نحو 4.8 ملايين عام 2021.

ويشتهر المتنزه بنشاطه الحرارى الأرضى ويضم نحو نصف الينابيع الساخنة النشطة فى العالم.