منصة تويتر تبتكر ميزة جديدة للتحقق من الحسابات

جدة - نرمين السيد - ابتكرت شركة تويتر حلًا جديدًا لمعرفة نسبة الحسابات المزيفة، حيث دعى موقع التغريدات العديد من الأشخاص على منصته لإجراء تغييرات بسيطة تساعده فى كيفية حصر عدد الحسابات المزيفة من إجمالى الأشخاص الحقيقيين الذين يستخدمون الموقع فعلًا، وذلك للتخلص من إدعاءات الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، فى النزاع القضائى القائم بينهما حول تراجع الأخير عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.





واكتشفت المهندسة التقنية جين مانشون وونج، ميزة جديدة فى أكواد تطبيق تويتر، من شأنها أن تضع علامة على الحسابات التى تحتوى على رقم هاتف تم التحقق منه. وأوضحت أن هناك ميزة أخرى قيد الاختبار، تُظهر عدد المشاهدات للتغريدات، والتى يمكن لبعض المستخدمين الوصول إليها بالفعل لتغريداتهم الخاصة تحت عنوان التحليلات، ومع ذلك، قالت إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا سيقتصر على المؤلف أم سيكون مرئيًا للجميع على الموقع. وتعتبر ميزة ربط الحسابات برقم الهاتف، إحدى الطرق لإبراز أنه تم إنشاؤه بجهد أكبر وأم مالكه شخصًا طبيعيًا وليس روبوتًا، حيث يمكن استخدامه لتصفية التغريدات التى تظهر بشكل بارز أو جعلها من خلال المستويات المختلفة لفلاتر الجودة.

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