يعرضها على «فيسبوك»..القبض على مهووس باقتناء وتجارة الأعضاء البشرية بأمريكا

جدة - نرمين السيد - واتُهم جيريمى باولى، المهووس بإجراء تعديلات فى جسمه ووجهه، بإساءة استخدام الرفات البشرية، وسرقتها واستغلالها عبر أنشطة غير قانونية.

وأوضح محققون أن باولى اتفق مع امرأة فى أركنساس على شراء أجزاء من جسدها مقابل 4000 دولار، لإعادة بيعها بعد ذلك على فيسبوك، الذى يحظر أساسًا مثل هذه الأنشطة من خلال سياساته التجارية والإعلانية.

واكتشفت السلطات الأمريكية أن الرفات المعنية قد تم التبرع بها إلى جامعة أركنساس للعلوم الطبية فى ليتل روك.

وأشارت ليزلى تايلور، المتحدثة باسم جامعة أركنساس، إلى أن الأعضاء قد سرقت بعد إرسالها إلى مشرحة لحرقها.

وأضافت تايلور: "نحترم بشدة أولئك الذين يتبرعون بأعضائهم، ونشعر بالفزع من احتمال حدوث مثل هذا الشىء "أى محاولة باولى بيع الأعضاء".

وداهمت الشرطة منزلى باولى، ووجد المحققون رفاتا بشرية قديمة، بما فى ذلك هياكل عظيمة كاملة، كما عثروا على رفات بشرية حديثة.

وعثرت الشرطة على هياكل عظيمة، وأجزاء متنوعة من الجسم، بما فى ذلك دماغان، وجلد بشرى وقلب وكبد ورئتان، بحسب شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بولى نشر إعلانات عن أسنان وأضلاع وعظام فخذ وعظامًا أخرى عبر الإنترنت، وعرض بيعها للراغبين فى اقتنائها.