بكاميرا 50 ميجابكسل.. الإعلان عن مواصفات هاتف Motorola Edge 2022

جدة - نرمين السيد - ويدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الخامس، وتم تزويدة بشاشة من نوع OLED، بمقياس 6.6 بوصة، إضافة إلى بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، حسبما ذكر موقع "theverge" التقنى.

Motorola Edge 2022 جاء بـ 3 كاميرات خلفية مميزة، تصل دقتها لـ 50 ميجابكسل، وأخرى بدقة 13 ميجابكسل، ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، تستخدم فى تصوير بيانات العمق، أما الكاميرا الأمامية فوصلت دقتها إلى 32 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بقدرته على التصوير، عبر الحركة البطيئة، ووضع الالتقاط المزدوج، إضافة إلى وضع الرؤية الليلية، مع ذلك اقترن بذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.