جفاف نهر «دانوب» فى صربيا يكشف هياكل سفن حربية ألمانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتشهد القارة الأوروبية أسوأ موجة جفاف فى تاريخها، ولم يرى هذا المشهد فى نهر الدانوب قبل 100 سنة من الآن.

وأظهر الجفاف سفن حربية ألمانية، كانت محملة بالمتفجرات، قبل أن تغرق خلال الحرب العالمية الثانية، على بعد أمتار من ميناء براهوفو الصربى المطل على النهر.

وتعد فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، أكثر الدول المتضررة من الجفاف والارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، وهو ما أثر على حركة الملاحة النهرية.