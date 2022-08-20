حسام جمال.. فنان يستخدم أدوات غير تقليدية فى أعماله الفنية (فيديو)

يقول "حسام" فى حديثه لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، إن هذه الطريقة فى الرسم تجبره على الوقوف ساعة فى الشمس حتى يستطيع الحصول على رسمة.
وتابع: "أقف ساعة فى الشمس حتى أحصل على رسمة، وهذا الأمر مضر جدا للإنسان والعين، لكن فى سبيل حبى للفن يمكننى أن أفعل أى شىء"، كما أوضح بأن هذا النوع من الفن ليس منتشرا فى مصر أو خارجها وقليل جدا، ولا توجد الإمكانيات أو المسارح التى يمكنها عرض هذا النوع من الرسم.
وفى عمل آخر، قام حسام بالرسم على مكعبات مصنوعة من الورق المقوى أبيض اللون، وتم وضعها بترتيب عشوائى، وفى الآخر نكتشف أنها شخصية جاك سبارو التى أداها الممثل الأمريكى جونى ديب فى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبى، وقال إنه رسم هذه الصورة بسبب تعاطفه مع جونى ديب فى قضيته الأخيرة.
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